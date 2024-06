Uomo aggredito da un gruppo di giovani per un complimento ad una ragazza: finisce in ospedale

È entrato nell’h24 per una bibita, poi la discussione con alcuni ragazzi e il pugno in pieno volto che gli ha fatto perdere i sensi. È successo ieri sera in via Cavour a Trani, di fronte la stazione ferroviaria. Secondo alcuni testimoni l’uomo, un 40enne di Trani, sarebbe stato preso di mira dal gruppetto perché accusato di aver importunato una ragazza che era con loro. Questo ha mandato su di giri uno di loro, un ragazzo sulla ventina, che ha deciso di passare dalle parole ai fatti colpendo con un pugno il 40enne che, stordito, si è accasciato al suolo.

Prima dell’arrivo della polizia il gruppo si è dileguato. Sul posto i sanitari del 118 che, dopo aver stabilizzato l’uomo, lo hanno trasportato in codice rosso con trauma cranico al Bonomo di Andria.