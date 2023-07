​Malore mentre è al lavoro nel cantiere, morto un operaio di 53 anni

Tragedia sul lavoro a Trani, in un cantiere edile privato di una palazzina in ristrutturazione in via Fiume. Arcangelo Sifo, 53enne nato a Bitonto e residente a Palo del Colle, era al lavoro all’ultimo piano della palazzina quando ha avvertito un malore e si è accasciato al suolo sotto gli occhi dei colleghi.

I soccorsi

Chiamato d’urgenza il 118, è intervenuto sul posto con due ambulanze ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sotto choc gli altri operai presenti sul cantiere. Sul posto sono arrivati Carabinieri del Comando di Trani e della sezione Investigazione scientifica.