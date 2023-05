Droga, chili di marjuana in veranda pronti alla vendita: arrestato 37enne

Sulla veranda aveva uno stock di 3,2 chili di marjuana essicata, pronta per essere preparata in dosi e venduta, per un valore che se immesso sul mercato avrebbe fruttato quasi 10mila euro.

Questa è la scoperta fatta dagli agenti di polizia di Stato di Trani, nella Bat, all'interno dell'abitazione di un uomo di 37 anni con diversi precedenti penali.

L'arresto e le minacce

L'uomo è stato arrestato non solo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche per violazione alle prescrizioni della sorveglianza speciale, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

L'uomo, infatti, aveva provato ad evitare l'arresto inveendo e minacciando gli agenti cercando anche di colpirli. Il 37enne si trova ora al carcere di Trani.