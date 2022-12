Adolescente accerchiato e pestato dal branco: in dieci si scagliano contro 4 adolescenti. Tre scappano lasciando sola la vittima

Accerchiato e pestato con calci e pugni. Un vero e proprio raid, finito nel sangue, in piena notte nei confronti di un adolescente. È accaduto a Trani la notte fra sabato e domenica, in piazza Natale D’Agostino antistante il liceo classico “De Sanctis”.

Cosa è successo

Erano da poco passate le ore 2, quattro ragazzi erano seduti su una delle panchine della piazza quando all’improvviso sono sopraggiunte tre auto dalle quali sono scesi una decina di ragazzi che si sono fiondati su di loro. Tre dei ragazzi sono riusciti a fuggire, il quarto non è riuscito a divincolarsi ed è stato brutalmente aggredito. Ancora da accertare le cause all'origine dell’aggressione. Sul posto i sanitari del 118, allertati da alcuni passanti, e i carabinieri del comando di Trani, a lavoro per indagare sull’accaduto.