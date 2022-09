Torna la Disfida di Barletta: a sfidarsi saranno 13 atleti, in altrettante staffette. Si apre mercoledì 28 settembre, il programma degli eventi per celebrare l'edizione 2022 de "La Disfida di Barletta", lo storico scontro del 13 febbraio 1503 fra 13 cavalieri italiani, guidati da Ettore Fieramosca, e 13 francesi.

Il programma

Mostre, animazioni rinascimentali, giochi per bambini ed eventi sportivi, fra il castello, la cantina della Sfida e il parco dell'Umanità, alla periferia della città, traghetteranno gli eventi fino a sabato quando, alle 18, a sfidarsi saranno 13 atleti, in altrettante staffette, nel centro storico. La serata di sabato sarà dedicata alla rievocazione dell'offesa, sul piazzale antistante il Castello, dove rivivrà l'episodio all'origine dell'epico scontro, l'oltraggio all'orgoglio italiano da parte del cavaliere francese La Motte, così come riportato nel romanzo di Massimo D'Azeglio. La sera, fra mangiafuoco e giocolieri, sarà possibile visitare i luoghi della Disifda e ascoltarne il racconto.

Le rievocazioni si chiuderanno domenica 2 ottobre alle 19 con la cerimonia dell'investitura e il giuramento dei cavalieri in piazza Marina e, a seguire, con il corteo trionfale che muoverà dal castello, che farà da sfondo a uno spettacolo di fuochi d'artificio e musica. Il cartellone degli eventi, patrocinato da comune di Barletta, Regione Puglia e Ministero della Cultura e diretto da Francesco Gorgoglione, è stato presentato stamani dal sindaco Cosimo Cannito e dall'assessore alla Cultura Oronzo Cilli. Fra i protagonisti di questa edizione, gli attori Fabio Troiano, che vestirà i panni di Fieramosca, Domenico Mancini, Eleonora Pedron, Savino Maria Italiano e Gianbattista Rossi. La voce narrante sarà di Mariella Parlato. «La Disfida, sempre preceduta da curiosità e attesa collettiva, anche quest'anno saprà essere coinvolgente», ha detto il sindaco Cannito.