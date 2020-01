Terremoto, scossa nel nord Barese: evacuate le scuole

Ultimo aggiornamento: 10:52

ANDRIA - Una scossa di terremoto 2,7 gradi è stata avvertita alle 8,50 nella zona di Andria , a nord di Bari . Secondo l'Ingv (l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) è avvenuta a una profondita di 5 chilometri con epicentro nel cuore della Bat. Le scuole della città di Andria sono state evacuate con centinaia di bambini tenuti fuori dagli immobili.La scossa è stata avvertita distintamente in tutto il centro abitato e nelle città vicine, come Barletta, Trani e Corato, in particolare ai piani alti. Non si registrano danni a cose e persone.