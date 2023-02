Minacce con il coltello e pugni per avere i soldi: due 17enni denunciati per rapina aggravata

Con le accuse di concorso in rapina aggravata e tentata rapina due 17enni incensurati sono stati denunciati dalla polizia a Trani. Secondo le indagini sarebbero coinvolti in due episodi avvenuti in città il 6 febbraio scorso ai danni di due minorenni.

Due gli episodi contestati

Nella prima occasione, vicino alla stazione ferroviaria di Trani, un giovane in attesa del treno è stato affiancato da due coetanei con il volto coperto che lo hanno minacciato e picchiato per rubargli il denaro che aveva con sé. Lo stesso giorno, nel centrale corso Italia, un 17enne di Terlizzi (Bari) è stato avvicinato da due persone che, dopo averlo minacciato con un coltellino, gli hanno chiesto denaro. Quando la vittima ha detto di no, uno dei due aggressori l'ha presa a pugni fino a farla cadere.

Le prove nelle immagini delle telecamere

Gli agenti hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza delle aree interessate ai due episodi, tracciando il percorso fatto dai presunti responsabili prima e dopo l'aggressione in corso Italia. L'analisi dei filmati e la comparazione con alcune immagini dei profili social ha fornito elementi utili alla loro individuazione. Durante le perquisizioni effettuate dalla Polizia nei confronti dei due denunciati sono stati inoltre trovati e sequestrati alcuni capi di abbigliamento utilizzati dai rapinatori.