Superenalotto, super vincita con un 5+1: ecco dove

Nessun "6" nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 216,5 milioni di euro. Nel concorso di lunedì 6 giugno, riporta a gipronews, è stato però centrato un "5+1" a Barletta (BT) del valore di 480.505,82 euro.

La vincita è stata effettuata presso la Tabaccheria Riefolo in via Consalvo da Cordova 11, grazie a una schedina "Gioco da tastiera". Da segnalare anche due punti "5" da 77.620,17 euro ciascuno: il primo è stato centrato a Napoli, presso il punto Riv. Tabacchi n. 111 in via Marchese di Campodisola 22, mentre il secondo è arrivato Mirabella Imbaccari (CT) presso l’Edicola Gona in via Curiel 17. Entrambi i "5" sono stati centrati grazie a una schedina 5 pannelli. Si segnalano poi tre "4 stella" da 28.111 euro ciascuno. L’ultimo "6" da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM).