Trani, il sindaco azzera la giunta. Obiettivo: rafforzare la coesione politica

Il sindaco di Trani azzera la giunta. Obiettivo: rafforzare la coesione delle forze politiche. Lo ha annuniato il sindaco di Trani, comune in provincia della Bat, Amedeo Bottaro, che in mattinata ha incontrato i componenti dell'esecutivo per spiegare le motivazioni della sua decisione basata sulla necessità - a quanto emerso dal confronto - di una verifica con le forze politiche che sostengono la maggioranza.

Il motivo della scelta

Bottaro ha ringraziato gli assessori per il lavoro svolto e ha annunciato che nelle prossime ore incontrerà le forze politiche per «rafforzare la coesione e l'unitarietà dell'azione di governo - si legge in una nota di Palazzo di città - con il preciso obiettivo di perseguire con piena efficienza il programma politico di governo alla luce delle importanti sfide che attendono la città nei prossimi mesi». Bottaro è stato eletto sindaco di Trani per due volte consecutive, la seconda nel 2020.