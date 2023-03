Sfida a colpi di ricette tra dieci chef internazionali: torna Qoco

Al via Qoco, il Concorso internazionale per giovani cuochi dell'Euromediterraneo, nato nel 1999 e che dopo 10 anni di stop rinasce quest'anno per forte volontà del Comune di Andria, l'organizzazione dell'Associazione nazionale Città dell'Olio e la collaborazione di Slow Food Puglia e Strada dell'Olio di Castel del Monte. Dieci gli chef in concorso, quasi tutti al di sotto dei 30 anni.

Dieci chef in concorso

I Paesi di provenienza sono: Belgio, Francia, Germania, Italia (Paese con 2 chef in concorso), Paesi Bassi, Slovenia (Paese con 2 chef in concorso), Spagna, Turchia. Tutti i cuochi, selezionati da Jre-Jeunes Restaurateurs d'Europe, saranno affiancati da cuochi tutor del territorio con i quali lavoreranno insieme così da rendere ancora più stretti i legami e lo scambio. Andria si pone così come snodo e crocevia di culture gastronomiche tra Castel del Monte e il mare.

Il programma

Già nella giornata di venerdì 24 marzo, tutti i concorrenti, terminato il breafing mattutino con il presidente di giuria, Alfonso Jaccarino, si distribuiranno in dieci ristoranti del territorio della provincia di Andria/Barletta/Trani dove in serata contribuiranno a un menù a quattro mani, frutto di confronto e di contaminazioni gastronomiche forti di una visione contemporanea, e nel segno dell'olio extravergine pugliese. Sorta di 'gemellaggì gastronomici che prendono il nome di 'Qoco Fusion'. Quartier generale e palcoscenico principale dell'evento sarà Villa Carafa, un'antica masseria rivisitata nel segno dell'ospitalità, nel cuore della Murgia andriese a pochi chilometri proprio da Castel del Monte. Per tre giorni Villa Carafa diventerà una vera e propria 'food court' dove gli chef la mattina del sabato si cimenteranno ai fornelli e presenteranno i piatti alla Giuria presieduta da Alfonso e Ernesto Iaccarino, chef e grandi padroni di casa del tristellato Don Alfonso 1890 di Sant'Agata sui Due Golfi, e nella quale tra gli altri siederà anche Nino Di Costanzo, chef patron bistellato di Danì Maison di Ischia, Giuseppe Iannotti, chef patron bistellato del ristorante Krèsios di Telese, e Felice Sgarra, chef patron stellato di Casa Sgarra di Trani.

La giuria

La giuria sarà chiamata a valutare i piatti in base ai seguenti parametri: gusto, originalità, presentazione, equilibrio generale. Dirimente sarà la valorizzazione ed esaltazione dell'olio evo. La triade dei primi 3 classificati sarà rivelata nella serata di sabato 25 marzo al termine di una 'cena di golà aperta al pubblico, presso la stessa Villa Carafa. Nel corso dell'evento tutti gli chef in gara si presenteranno al pubblico raccontando il loro piatto in un appassionante percorso da nord a sud del Mediterraneo e viceversa.