Sesso in spiaggia in pieno giorno: dal video virale al commento ironico del sindaco

Scene di sesso, consumate in pieno giorno e avanti a decine di bagnanti. È accaduto ieri nella spiaggia libera di Capo Colonna, sulla litoranea a sud di Trani. Una coppia non è riuscita a trattenere le proprie pulsioni sessuali ed è stata protagonista di un filmato amatoriale da parte di altri bagnanti, dinanzi ai quali si è consumato l’atto sessuale con movimenti espliciti. Il tratto costiero è stato riqualificato lo scorso anno per rendere più accogliente la spiaggia ai bagnanti ma, evidentemente, l’intento era ben diverso.

Il video virale

Nel giro di poco il video, abbastanza esplicito, è diventato virale, fino ad arrivare nelle mani del sindaco, Amedeo Bottaro. «Avevamo pensato di realizzare nuovi tratti di costa fruibili. Avevamo pensato di realizzare nuovi luoghi di incontro e aggregazione. Forse, però, avete un po' esagerato» ha commentato il primo cittadino.