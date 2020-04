Scontro fra due tir e un'auto sulla statale: un morto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno scontro violentissimo fra due mezzi pesanti e un'auto ha lasciato sull'asfalto il corpo esamine di una persona, morta lungo la statale 16 Adriatica, all'altezza dell'uscita per Barletta , in direzione Nord. Il traffico è deviato allo svincolo Trani-Boccadoro al chilometr 752,000 con rientro sulla statale 16 al chilometro 748,400.Il personale di Anas e delle Forze dell’ordine è sul posto per la gestione della viabilità.Ed è proprio Anas a ricordare che «in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148».