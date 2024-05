Con l'auto contro il guardrail, quattro feriti: grave una bimba di sei mesi

Quattro persone sono rimaste ferite gravemente in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri su una strada che da San Ferdinando di Puglia nel nord Barese, conduce sulla statale 16bis in direzione sud. Tra loro anche una bimba di appena sei mesi, ora in coma farmacologico.

Cosa è successo

I feriti sono i componenti di una famiglia di Orta Nova, nel Foggiano - ma residente a Trani nella Bat- padre, madre e due figlie di 6 mesi e cinque anni che stavano percorrendo la statale quando il mezzo è sbandato finendo contro il guard-rail. Sul posto è giunto il personale del 118 e l'elisoccorso che ha trasportato la bambina di sei mesi all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Le sue condizioni sono gravissime per un trauma cranico.

All'ospedale di San Giovanni Rotondo sono stati ricoverati anche il padre e la sorella mentre la mamma è stata ricoverata all'ospedale di Andria.