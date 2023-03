Incendio al deposito di ortofrutta, capannone bruciato: indagini per capire la natura del rogo

Sono da quantificare i danni dell’incendio scoppiato la scorsa notte in un deposito di ortofrutta della So.Ges.Ia Srl, che si trova in via Minervini strada della zona Pip (piano per gli insediamenti produttivi) di San Ferdinando di Puglia (Barletta – Andria – Trani). Le fiamme sono divampate intorno all’una e trenta in un capannone chiuso solo da una tettoia in cui erano stoccati prodotti di ortofrutta pronti per essere spediti.

A dare l’allarme è stato il proprietario, che è titolare di un’altra impresa di trasformazione di prodotti agricoli sempre a San Ferdinando. Sul posto sono intervenute due squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Barletta che in queste ore stanno rimuovendo il materiale danneggiato dal rogo.

Le indagini

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri che stanno acquisendo le immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona. Resta da stabilire anche la natura dell’incendio. Si tratta del terzo episodio nel giro di meno di un mese nei tre comuni della provincia Bat: l’11 febbraio è toccato al cantiere di un asilo comunale a Margherita di Savoia, la scorsa settimana al cantiere del plesso dell’istituto “Scipione – Staffa” di Trinitapoli e la scorsa notte all’impresa di San Ferdinando.

Proprio ieri si è svolta una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato in prefettura a Barletta dalla prefetta Rossana Riflesso. Nel corso dell’incontro, a cui hanno preso parte i sindaci dei comuni di Margherita e San Ferdinando e i commissari prefettizi di Trinitapoli oltre ai vertici delle forze dell’ordine, è stato disposto un potenziamento dei controlli da parte di carabinieri, poliziotti e finanzieri.