Ruba un cane e chiede 200 euro per restituirlo: arrestato per estorsione

Un tentativo di estorsione finito male. E la vittime erano un bellissimo pastore tedesco e naturalmente la padrona dell'animale.

I fatti

Un uomo di 64 anni aveva rubato un pastore tedesco pretendendo 200 euro per restituirlo alla sua proprietaria, Sabrina, che però ha denunciato la richiesta alla Polizia di Barletta facendolo arrestare con le accuse di estorsione e ricettazione. Mina, questo il nome del cane, era stata rubata da alcuni giorni e Sabrina aveva lanciato un appello sui social per ritrovarla. Da alcune indicazioni era riuscita a individuare la zona in cui era stata avvistata la sua fedele compagna. E aveva quindi iniziato personalmente le ricerche, quando è stata avvicinata da un uomo che sosteneva di conoscere persone "pregiudicate e pericolose" che avevano preso il suo cane e che pretendevano 200 euro per il riscatto.

La denuncia

Impaurita, Sabrina ha denunciato l'accaduto al commissariato di Barletta, permettendo ai poliziotti di aiutarla. Dopo aver stabilito con l'estortore un appuntamento, Sabrina ha avuto conferma che il cane che era legato con un filo di ferro ad un albero di ulivo e ha pagato il riscatto al 64enne. Incassata la somma, l'uomo è fuggito ma è stato arrestato poco dopo dalla Polizia e portato in carcere.