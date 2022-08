Ragazzina scomparsa da comunità di minori: non si hanno notizie dalle 21.30 del 9 agosto. Ha 13 anni la ragazzina di Barletta, Maria Giulia Foggetti, sparita alle 21.30 del 9 agosto scorso da una comunità per monori. A lanciare l'allarme è stata la madre che ha suggerito che la minorenne potrebbe essersi allontanata spontaneamente dalla comunità in zona Patalini nella quale vive.

Al momento della sua scomparsa la 13enne indossava un pantaloncino nero, anfibi,una canottiera di colore verde e una felpa nera. La mamma ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri che hanno avviato tutte le procedure per cercare di individuare la ragazzina.

Chiunque abbia notizie può contattare il numero 112 o il 3518797776.