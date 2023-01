Pedone investito mentre attraversa sulle strisce pedonali (sbiadite), è allarme incidenti. Il sindaco: «Segnaletica da monitorare»

Pedone investito mentre attraversa sulle strisce pedonali, è allarme incidenti. Il sindaco: «Segnaletica da monitorare». «Si farà una ricognizione delle strisce pedonali della città, sbiadite dal tempo e dal traffico veicolare, e si studierà tecnicamente come intervenire per ridurre la velocità dei mezzi di trasporto in corrispondenza dei punti della città più rischiosi». È quanto annunciato dal sindaco di Barletta Cosimo Cannito, dopo che ieri mattina è avvenuto il terzo investimento di pedoni in città, nel giro di una decina di giorni.

La vittima

Martedì mattina - 3 gennaio - un 72enne è stato investito mentre attraversava la strada da un'auto scura sul centralissimo corso Vittorio Emanuele, nei pressi della statua di Eraclio. Per l'uomo, che è stato sbalzato al suolo, cadendo rovinosamente, è stato necessario l'intervento degli operatori sanitari del 118 che l'hanno condotto all'ospedale Dimiccoli di Barletta. Sul posto anche la polizia locale, al fine di verificare la dinamica del sinistro. Questo è il secondo episodio in appena tre giorni: il 2 gennaio, infatti, una 50enne, intenta ad attraversare sulle strisce pedonali in via Alvisi, a due passi dal ponte Barbarisco, è stata investita da uno scooter con in sella due giovani. La signora si è accasciata al suolo priva di sensi ed è stata soccorsa da alcuni passanti in attesa dell'ambulanza, arrivata dopo alcuni minuti e che ha continuato la sua corsa verso il Dimiccoli per accertare il colpo alla testa subito dalla donna. I vigili urbani sul posto hanno portato a termine i rilievi del caso. Solo il 23 dicembre, meno di dieci giorni prima, sempre sulla stessa strada si era verificato un altro incidente, che aveva coinvolto anche un motociclista.

Il sindaco

«Tutti gli episodi sono legati a infrazioni del codice della strada da parte dei pedoni o dei conducenti e per questo si stanno facendo tutte le opportune verifiche», ha detto il primo cittadino. Le proposte di ricognizione stradale annunciate da Cannito rispondono alla richiesta dei cittadini che invocano più sicurezza, anche attraverso l'installazione di dossi rallentatori, velo-ok o una segnaletica luminosa, che indichi la presenza di un attraversamento pedonale, specie nelle zone più critiche e ad alto scorrimento veicolare. «Ci vuole anche più senso civico commentano in tanti sui social -: ci sono tanti cafoni che non si fermano sulle strisce, pedoni e automobilisti che passano col rosso. Oltre a provvedimenti seri da parte dell'amministrazione, ci vorrebbe un corso di buona educazione per tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA