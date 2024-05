Aggredito dal suo cane: 43enne morso dal pitbull

Un uomo di 43 anni di Andria, nel nord Barese, ieri è stato aggredito dal suo pitbull, riportando ferite alle braccia e ad altre parti del corpo. Il 43enne è riuscito alla fine a mettersi in salvo, uscendo dal balcone e attendendo l’arrivo dei soccorsi. L’episodio, per un motivo ancora tutto da chiarire, è avvenuto nel pomeriggio di domenica 26 maggio in un’abitazione di via Caracciolo, nel quartiere Santa Maria Vetere.



A intervenire sul posto i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri e agli agenti della polizia locale, che hanno aiutato il malcapitato ad abbandonare l’appartamento grazie all’ausilio di un’autoscala.

La persona protagonista dell'accaduto è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Lorenzo Bonomo” di Andria, prima di essere trasferito nel reparto di chirurgia plastica del policlinico di Bari, in cui è attualmente ricoverato con una prognosi di 30 giorni.