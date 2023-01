Ordine Avvocati, Logrieco sarà il presidente: vince la lista Innovare con esperienza

Spetterà al rinnovato Consiglio, nel corso della riunione di insediamento, formalizzare il passaggio ma l'esito delle elezioni si è rivelato schiacciante. Francesco Logrieco sarà il nuovo presidente dell'Ordine degli avvocati del circondario di Trani, che comprende anche i comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, Spinazzola e Terlizzi.

Il professionista molfettese, che compirà 65 anni il prossimo 8 settembre, tornerà a guidare l'Ordine degli avvocati del territorio dopo l'esperienza maturata dal febbraio 2008 al dicembre 2014. Logrieco ha ricoperto anche il prestigioso incarico di vicepresidente del consiglio nazionale forense dal 2015 al 2019.

Il voto

Le operazioni di voto per stabilire i 21 componenti del consiglio dell'Ordine si sono svolte nell'arco di quattro giornate, da martedì a ieri: si sono recati alle urne in 1.478 e, al netto delle 9 schede bianche riscontrate, sono state espresse complessivamente 14.360 preferenze valide secondo un meccanismo che non prevede l'elezione diretta del presidente ma la possibilità di indicare fino a 10 colleghi. Gli aventi diritto erano 2.005, per un'affluenza del 73,71%. Hanno concorso per un posto nell'organismo 43 candidati.

La lista Innovare con esperienza ha fato praticamente il pieno, assicurandosi ben 18 seggi: con Logrieco siederanno in consiglio Tiziana Belsito, Giuseppina Panessa, Carmine Solofrizzo, Carmelo Sarcinelli, Francesco Montingelli, Francesca Rizzi, Maria Teresa Leone, Salvatore Monti, Michele Losapio, Marina Tangari, Tiziana Leonetti, Francesco De Marinis, Angelamaria Cannone, Domenico Di Pierro, Sabina Iacobone, Maria Grazia Bovenga e Giuseppe Dello Russo. Pesante la sconfitta del cartello Scegliere per rinnovare, che avrebbe indicato come presidente, in caso di successo, Salvatore Pasquadibisceglie. Gli eletti sono stati appena tre: oltre a Pasquadibisceglie, Giovanna Vista e Cosimo Damiano Matteucci. Il consiglio eleggerà, oltre al presidente, anche il suo vice, il segretario e il tesoriere.

Logrieco subentrerà a Tullio Bertolino, che lo rimpiazzò nel 2014 e ha guidato l'Ordine tranese per oltre otto anni. L'avvocatura ha vissuto momenti difficili in quest'ultimo periodo e la scelta di stanziare una somma di 180 mila euro per garantire un contributo economico di dignità ai colleghi meno fortunati ha rappresentato una boccata d'ossigeno per numerosi professionisti, non soltanto giovani, alle prese con le ripercussioni della crisi economia e dell'emergenza Covid. «Per molti di loro questo supporto ha fatto veramente la differenza, in un momento in cui l'economia del Paese era bloccata» ha affermato l'uscente Bertolino. Logrieco erediterà una situazione complicata, con la chiusura di tutte le sedi decentrate e la lunga attesa del termine dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Carcano.