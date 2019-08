Litiga col marito e lo uccide a coltellate: fermata 48enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna di 48 anni ha ucciso a coltellate il marito di 53 anni al culmine di una lite a Margherita di Savoia, cittadina nota per le sue saline della provincia Barletta-Andria-Trani. La donna è stata bloccata dai carabinieri della compagnia di Cerignola (Foggia) e portata in caserma.Ha ucciso l’ex marito 53enne in strada (e non in casa come si era appreso in un primo momento) con un fendente inferto al collo con un coltello da cucina la 48enne fermata dai carabinieri di Margherita di Savoia (Bat) dopo l’omicidio. Secondo una prima ricostruzione i due avevano cominciato a litigare in casa della donna, in via Frontini, zona centrale del comune salino, nel nord barese.Il violento diverbio sarebbe poi proseguito in strada, al culmine del quale la 48enne avrebbe inferto la coltella mortale all’ex marito. Inutili i tentativi di rianimare la vittima da parte dei medici del 118: l’uomo è deceduto per una violenta emorragia. La donna è stata fermata poco dopo dai carabinieri nella sua abitazione.