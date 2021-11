Omicidio Barletta: il questore chiude il locale in cui scoppiò la lite

Quindici giorni di chiusura per il locale di Barletta in cui scoppiò la lite che ha poi portato all'omicidio, fuori dal locale, di Claudio Lasala. La decisione è stata presa dal prefetto di Barletta-Andria-Trani, Roberto Pellicone.

La decisione del Questore e la licenza sospesa

Il prefetto della Bat, Roberto Pellicone, ha sospeso per 15 giorni la licenza al gestore del Primo drink and more, il locale di Barletta all'esterno del quale, la notte fra il 29 e il 30 ottobre scorso, per un drink negato, un ragazzo di 24 anni, Claudio Lasala, è stato accoltellato e poche ore dopo è morto. Il provvedimento è stato emesso perché la lite poi sfociata nell'accoltellamento era nata al bancone del bar che, dopo il delitto, è stato anche sottoposto a sequestro giudiziario. E' inoltre emerso che già in passato lo stesso locale era stato destinatario di un analogo provvedimento di sospensione e chiusura in seguito ad una aggressione.