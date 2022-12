Non si ferma all'alt dei carabinieri e nella fuga tampona sette auto: due feriti gravi

Forse un alt non rispettato, una folle corsa, un inseguimento che travolge cinque auto e che fa contare almeno tre feriti di cui due gravi. È quanto accaduto a Canosa di Puglia, in via Capurso, intorno alle nove di questa mattina.

Inseguimento nella zona 167

I carabinieri erano impegnati in attività di monitoraggio del territorio quando avrebbero voluto fermare un’auto con a bordo due persone. Il conducente, pare un giovane del posto sprovvisto di patente, avrebbe schiacciato il pedale dell’acceleratore dando vita a un inseguimento in via Capurso, strada popolosa della zona 167.

Due feriti in codice rosso

Durante la fuga sarebbero state sette le auto coinvolte e tamponate e tre i feriti alcuni dei quali dei passanti. I militari sarebbero riusciti a bloccare uno dei due fuggiaschi mentre l’altro è ricercato. Dei feriti due, si tratta di pensionati, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale “Dimiccoli” di Barletta.