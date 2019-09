«Non mi hai dato la precedenza» e lo accoltella davanti alla moglie e al figlio di 5 anni: muore un 28enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Morire a 28 anni per una mancata precedenza. E' accaduto a Giovanni De Vito, andriese. Ieri percorreva la rotatoria fra via Puccini e via Corato, proprio ad Andria. E probabilmente a causa di una lite, scoppiata dopo una mancata precedenza, l'uomo - che era in auto insieme alla moglie e al figlio di 5 anni - è stato accoltellato a morte da un altro automobilista.Di Vito è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma il suo cuore ha cessato di battere nonostante il tentativo disperato dei medici di salvargli la vita. Il presunto responsabile - dopo le indagini lampo della polizia, che ha ascoltato la moglie del 28enne e i testimoni della lite - è stato rintracciato nella notte: si tratta di un 50enne di Andria, con precedenti penali. Si trova ora nel carcere di Trani.