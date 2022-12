Morta la mamma della consigliera regionale Ciliento: l'automedica su cui viaggiava si è schiantata in un incidente

Una donna di 75 anni ha perso la vita ieri sera a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale Andria-Trani. La vittima è Antonia Dragonetti, madre di Debora Ciliento, consigliera regionale del Pd in Puglia.

Lo schianto

La 75enne, paziente dializzata di ritorno dalla terapia, si trovava a bordo di un mezzo di soccorso che, per cause in corso di accertamento, sarebbe finito contro un palo della luce nei pressi di una rotatoria poco illuminata. La donna è deceduta nella notte in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e i carabinieri per la gestione della viabilità stradale.

Mezzo sequestrato

È stato sequestrato il mezzo su cui viaggiava la donna di 75 anni, madre della consigliera regionale del Partito democratico Debora Ciliento,morta nell’incidente avvenuto intorno alle 19:30 di ieri sulla strada che collega Trani ad Andria. La 75enne era sul un mezzo di una associazione che si occupa di assistenza privata e stava tornando a Trani, dopo la terapia di dialisi fatta all'ospedale "Bonomo" di Andria.

Secondo quanto emerso finora dai rilievi effettuati dagli agenti della polizia locale di Trani, il mezzo - forse a causa dell’asfalto bagnato dalla umidità - è sbandato mentre percorreva una rotatoria. L'autista e il soccorritore a bordo del mezzo hanno riportato lievi ferita, l’anziana invece diverse fratture e a poche ore dal ricovero nell’ospedale è morta.