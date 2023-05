Morta per il Covid a soli 41 anni: chiesto il processo per due medici

La Procura di Trani, con il pm Giovanni Lucio Vaira, ha richiesto il rinvio a giudizio per un medico del pronto soccorso di Trani e una guardia medica indagati di omicidio colposo nell’inchiesta sulla morte della 41enne tranese Antonia Abbatangelo, avvenuta il 19 novembre del 2020. Il decesso è avvenuto nell'ospedale Dimiccoli di Barletta dove la donna è stata ricoverata per sei giorni, dopo aver atteso undici ore prima di essere accettata ed ottenere un posto letto.

Cosa successe

Secondo la ricostruzione dell'accaduto la 41enne, il giorno precedente del suo ricovero a Barletta, dopo una settimana in cui tosse e febbre sembravano gestibili e i sintomi del contagio si facevano sempre più evidenti, era stata accompagnata dai familiari al pronto soccorso dell'ospedale di Trani, che non era attrezzato per le cure Covid.

La mattina seguente fu accompagnata al Dimiccoli dove, dopo esser stata sottoposta ad un tampone - risultato positivo - le accertarono una “broncopolmonite bilaterale con caratteristiche radiologiche tipiche della polmonite da Covid- 19 in fase avanzata”, infiammazione che peggiorò nel giro di pochi giorni. Trasportata nel reparto di rianimazione ed intubata, morì poco dopo.