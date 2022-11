Mensa scolastica, servizio sospeso per chi ha debiti di oltre 25 euro

Sospensione automatica del servizio di refezione scolastica. Quanto contenuto sul portale istituzionale del Comune di Trani è piuttosto chiaro: a partire da oggi, gli scolari nella cui scheda personale sia stato rilevato un debito pari o superiore all'importo di 25 euro con l'azienda che gestisce la mensa negli istituti scolastici tranesi non potranno più pranzare con gli altri compagni. Un provvedimento perentorio, reso probabilmente necessario da una situazione che riguarderebbe diverse famiglie.

«Questo intervento si pone a tutela dell'equità pubblica e dell'Ente» hanno precisato da Palazzo di Città. I morosi hanno avuto tempo per regolarizzare il debito fino a ieri, anche on line attraverso la piattaforma PagoPA ma i ragionevoli dubbi a proposito dell'arco di tempo molto ridotto concesso per far circolare la notizia e sanare i conti (l'avviso è stato pubblicato giovedì) potrebbero indurre ad un surplus di elasticità almeno nel corso di questa settimana.