Maxi operazione della polizia: 12 arresti per furti e rapine ad autotrasportatori

Furti e rapine ad autotrasportatori: è in corso una vasta operazione condotta dagli investigatori della Polizia Stradale di Bari che hanno dato esecuzione a 12 ordinanze di custodia cautelare in carcere e domiciliari nei confronti di altrettanti individui residenti nella provincia di Bat e Foggia. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, ha evidenziato l'esistenza di una associazione per delinquere radicata in territorio di Andria, dedita alla consumazione di furti e rapine in danno di autotrasportatori.

I particolari dell'operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi alle 11,30 nella Questura di Barletta Andria Trani.

Notizia in aggiornamento