Margherita di Savoia, il sindaco vieta la vendita dei test covid fai da te: «I positivi sfuggono al tracciamento»

Il sindaco di Margherita di Savoia vieta i test covid fai da te che si acquistano in farmacia. Una scelta dettata dalla volontà di evitare che i positivi sfuggano al tracciamento.

L'ordinanza del sindaco Lodispoto

Il «divieto per le farmacie di vendere test autodiagnostici per il Covid-19 in favore di privati cittadini, in forma singola o associata» è stato disposto con una ordinanza dal sindaco Bernardo Lodispoto a Margherita di Savoia, (Bat), a nord di Bari, per contenere i contagi evitando che eventuali positivi sfuggano al necessario tracciamento.

Ai farmacisti, si fa notare, resta la facoltà di effettuare in prima persona e in loco i test per la diagnosi del Covid-19, con l'obbligo di inserire gli esiti nel sistema telematico del Servizio sanitario regionale. «Il provvedimento - si legge nell'ordinanza - potrà essere modificato d'intesa con il dipartimento di prevenzione della Asl Bat, sulla base di monitoraggi interni sull'andamento epidemiologico».