Litiga con la moglie e scompare: 62enne ritrovato a Conegliano

Un uomo di 62 anni affetto da demenza che si era allontanato due giorni fa dalla sua abitazione di Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani) è stato ritrovato dalla Polizia ferroviaria nella stazione di Conegliano, in Veneto, e affidato alle cure dei sanitari del Pronto soccorso, in attesa dell'arrivo dei familiari.



Pare che l'uomo avesse lasciato la propria abitazione dopo un diverbio con la moglie. L'uomo, apparso agli agenti smarrito e confuso, è risultato subito essere oggetto di una nota di ricerca presentata dalla consorte, in seguito alle mancate risposte alle chiamate sul cellulare