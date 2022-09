Lite tra condomini per la spazzatura: due accoltellati all'addome e un arresto

I carabinieri della Stazione di Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, hanno arrestato un 22enne accusato del reato di tentato omicidio ai danni di due uomini, padre e figlio, anche loro italiani, con i quali, per futili motivi condominiali, aveva avuto in precedenza un acceso diverbio.

I fatti risalgono ad una notte di metà agosto

I militari, a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa lo scorso agosto, sono intervenuti nell'abitazione delle due vittime poiché il 118 aveva segnalato un accoltellamento. Padre e figlio, sebbene in stato di agitazione, hanno riferito dettagli utili a ricostruire la vicenda: il litigio era stato causato da una lite tra vicini e in particolare per motivi legati allo smaltimento della spazzatura. Nel corso delle indagini sono state acquisite le immagini di videosorveglianza disponibili sul luogo del fatto, attraverso le quali è stata accertata la dinamica. Il presunto aggressore è stato identificato. I carabinieri si sono subito messi sulle sue tracce, sia la notte stessa che i giorni successivi, senza interrompere le ricerche, tuttavia senza esito. Poi le vittime hanno formalizzato la denuncia e gli inquirenti hanno iniziato a consolidare, con le evidenze investigative raccolte, la posizione del presunto responsabile del tentato omicidio. In totale, nel corso dell'aggressione, i feriti hanno ricevuto quattro fendenti all'addome, sferrati con un coltello di medie dimensioni. Fortunatamente nessuna di queste ha raggiunto parti vitali.

L'arresto

Nella serata di ieri, i militari della Stazione di Margherita di Savoia hanno eseguito la misura cautelare della custodia in carcere, emessa dall'ufficio gip del Tribunale di Foggia, ai danni di un 22enne margheritano, quale presunto responsabile del tentato omicidio. Il giovane, una volta rintracciato dai militari, è stato rinchiuso nel carcere di Foggia.