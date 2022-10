Lite in centro ad Andria e spunta il coltello: un ferito e un arresto

Una lite in pieno centro, l'aggressione e la coltellata al collo. È ricoverato in ospedale, ad Andria, ma non è in pericolo di vita un 40enne, colpito all'alba in corso Garibaldi, una delle arterie principali di Corato.

Arresto-lampo

Ad aggredirlo sarebbero stati in due e a colpirlo un 38enne di origini marocchine, arrestato dai carabinieri intervenuti subito dopo la colluttazione e portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio. I militari sono impegnati oltre che nella ricostruzione della dinamica dell'episodio nel comprendere i motivi dell'aggressione e la posizione dell'altro uomo fermato assieme all'autore della coltellata.