Sono da chiarire le cause dell’incidente avvenuto intorno alle 21:30 di oggi al chilometro 630 dell’autostrada A14, tra Trani e Andria in direzione nord. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un tir e una Passat. Due i feriti: si tratta di persone di circa 60 anni che sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate in codice rosso all’ospedale “Bonomo” di Andria.