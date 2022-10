Incidente in scooter a Barletta, 19enne muore dopo 4 mesi di coma

Dopo quattro mesi di agonia è morta in ospedale la ragazza di 19 anni che aveva avuto un grave incidente stradale alla fine di giugno. Marilena Daddato, di Barletta, era ricoverata ad Andria sin dal 29 giugno. Quel giorno, a bordo del motorino del fidanzato, percorreva una strada in periferia quando il mezzo ha perso aderenza ed è finito sull'asfalto. La ragazza ha battuto violentemente la testa e non si è più ripresa.

Il fidanzato ora è indagato per omicidio colposo. Ma è giallo sulle sue condizioni: in un primo esame era risultato positivo alla cocain, mentre a distanza di qualche ora, sottoposto a un nuovo prelievo del sangue, è risultato "pulito". La famiglia della ragazza vuole però conoscere la verità e avere giustizia.