Schianto contro il guardrail sulla litoranea, un morto

Quel terribile schianto contro il guardrail non gli ha lasciato scampo. Un 91enne originario di Bisceglie e residente a Trani è l’ennesima vittima di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, alle 15, lungo la strada litoranea fra Molfetta e Bisceglie.

L’uomo, viaggiava a bordo della sua Chevrolet Matiz proveniente dalla città a nord di Bari quando, giunto in prossimità della rotatoria che conduce al nuovo porto commerciale, per cause che non si conoscono ancora, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo sulla parte opposta della carreggiata - quella, per intendersi, percorsa da chi proviene da Bisceglie - attraversandola per alcuni metri, rigorosamente contromano, prima che la sua corsa terminasse, bruscamente, contro il guardrail. Non prima, peraltro, di aver oltrepassato l’area verde dello stesso rondò e di aver abbattuto due pali della segnaletica stradale. Quell’impatto gli è costato la vita. Il 91enne si trovava da solo e il suo sinistro non ha coinvolto altri veicoli.