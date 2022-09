Incendio nella tenuta agricola: a fuoco alcune balle di fieno. Indagini dei carabinieri

Incendio nella tenuta agricola: a fuoco alcune balle di fieno. Salvi gli animali. Alcune balle di fieno sono andate in fumo la scorsa notte in una tenuta agricola nelle campagne di Andria, in contrada Pozzelle. Il vasto incendio ha mandato in fumo le balle presenti in azienda, fortunatamente non si registrano feriti mentre gli animali presenti nell'area sono stati da subito messi in sicurezza.

I vigili del fuoco hanno lavorato da mezzanotte fino a questa mattina per circoscrivere l'incendio. Le indagini dei carabinieri accerteranno la causa del rogo. Ai carabinieri i proprietari del sito hanno riferito di non avere ricevuto minacce né richieste estorsive.