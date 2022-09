In un capannone pistole e fucili: arrestato 51enne a Spinazzola

Nascondeva in un capannone di sua proprietà diverse armi: una pistola scacciacani modificata pronta all'uso e un fucile Benelli a canne mozze e matricola abrasa, più diverse munizioni. Un uomo di 51 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Spinazzola, in provincia di Bat, dai carabinieri di Andria, in collaborazione con i militari dello Squadrone eliportato 'Cacciatori' Puglia e da Squadre Cinofili, al termine di una perquisizione.

L'arma già pronta all'uso

La pistola scacciacani, modificata in calibro 9 corto, è stata rinvenuta all'interno di un motorino parcheggiato ed intestato al 51enne. L'arma aveva un caricatore bifilare inserito a nove colpi, nel cui interno ve ne erano sei, quindi era già pronta per l'uso. Il fucile marca Benelli era stato nascosto in una intercapedine di un divisorio in cartongesso. La perquisizione si è svolta nell'ambito di un controllo straordinario del territorio della città di Spinazzola, colpita nell'ultimo periodo da fenomeni di reati predatori ed episodi di danneggiamento. Sempre nel capannone, in posti diversi e ben celati, sono stati recuperati altri 35 proiettili per pistola calibro 380 auto e 9 corto ed 11 cartucce calibro 12 per fucile. La perquisizione è stata estesa anche all'automobile, intestata al 51enne. Nel vano portaoggetti c'era una fondina per pistola, mentre nel cofano posteriore, un rilevatore di frequenze, dispositivo per bonifiche ambientali, funzionale alla scannerizzazione dell'ambiente in cerca di trasmissioni sospette sia in entrata che in uscita.