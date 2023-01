Barletta, pronto il rimpasto: Cannito ha scelto i nuovi assessori

A Barletta il rimpasto è servito. C'è la nuova giunta che il sindaco Mino Cannito dovrebbe essere presentata nella giornata di domani in conferenza stampa: un lungo parto dopo settimane di confronti, tatticismi e trattative. Nelle ultime ore Cannito ha firmato la revoca degli ormai ex assessori allo sport e ai servizi sociali Antonella Crescente (Forza Italia) e Francesca Piccolo (lista Amico). Due revoche che, aggiunte alle dimissioni dell'assessore alla Polizia locale Michele Loconte (Barletta al centro), aprono le porte alle nuove deleghe.

Le novità

La novità dell'ultima ora è quella di Anna Maria Scommegna che, in quota civica "Amico", dovrebbe essere nominata assessore al Personale. Nei giorni scorsi, invece, erano arrivate le indicazioni di Forza Italia per Marcello De Gennaro (nuovo assessore allo Sport) e della lista "Barletta al centro" per Elisa Spera (nuovo assessore alla Polizia locale). Ultima novità quella della lista "Cannito sindaco" che sarà rappresentata da Rosaria Mirabello (nuovo assessore ai Servizi sociali). A Cannito resta la delega all'Ambiente.