Furti e treni danneggiati, tre arresti a Barletta. Tre ragazzi, di cui due di 18 anni e uno di 19, sono stati arrestati dagli agenti della Polfer e della polizia per concorso in furto aggravato, rapina, tentata estorsione, danneggiamento e violenza privata, commessi nei mesi scorsi nella stazione ferroviaria e nel centro cittadino di Barletta.

Le indagini iniziate a dicembre

Le indagini, coordinate dalla Procura di Trani, sono iniziate nel dicembre scorso quando i tre, assieme ad alcuni complici da identificare, avrebbero preso di mira la sede di una impresa che si occupa della pulizia dei treni. Se però la prima volta il furto è sfumato, riferiscono gli inquirenti, nelle settimane successive sempre la stessa ditta ne ha subiti tre: dal deposito, che si trova a ridosso dei binari, sono stati portati via materiali e attrezzature del valore complessivo di quasi 20mila euro.

A mettere a soqquadro il locale, secondo quanto emerso dagli accertamenti investigativi, sarebbero stati i tre indagati che avrebbero anche danneggiato alcuni convogli da cui avrebbero portato via diversi dispositivi utili alla sicurezza a bordo dei treni. Ai ragazzi sono contestati anche una tentata estorsione ai danni di un disabile a cui, il mese scorso, avrebbero rubato la bici e poi chiesto 150 euro per restituirla, e il furto aggravato ai danni di un uomo di Barletta a cui avrebbero portato via auto e moto sistemati nel garage. I due 18enni sono in carcere, l'altro è agli arresti domiciliari.