In una cava 24 carcasse di auto rubate e poi smontate. Due arresti dei carabinieri

Avevano trasformato una cava in una discarica dove finivano auto rubate per essere cannibalizzate e ridotte in pezzi. Due persone sono state colte in flagranza di reato e arrestate dai carabinieri a Minervino Murge, nel nord Barese.

Trovate 24 carcasse di auto

I due indagati erano alle prese con una Audi A7 S line, risultata rubata nella città di Trani. Nello stesso luogo i militari hanno rinvenuto 24 auto, tutte risultate rubate. Le parti restanti delle auto cannibalizzate venivano lasciate nella cava. I carabinieri sono risaliti ai proprietari dei mezzi dai telai e dalle targhe per restituire loro quelli non ancora smontati. L'area è stata ripulita dalle carcasse abbandonate.