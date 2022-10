Frode fiscale, sequestrati beni per 150mila euro a una società di Bisceglie che opera nell'ambito meccanico

Il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, per un ammontare complessivo di oltre 150.000 euro, è stato eseguito dai militari della Guardia di Finanza di Barletta nei confronti di una società, che esercita l'attività di lavori di meccanica generale, e del suo rappresentante legale, nell'ambito di una indagine di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali. La società interessata dal provvedimento preventivo, per equivalente, finalizzato alla confisca, opera a Bisceglie (provincia di Barletta-Andria-Trani). Avrebbe sottratto al fisco una quantità di Iva per un valore complessivo di poco superiore alla cifra sequestrata.

La Procura della Repubblica di Trani, ritenuti idonei gli elementi in suo possesso, ha proposto ed ottenuto dal gip del Tribunale di Trani il sequestro quale «pretesa erariale», sulle disponibilità finanziarie depositate sui conti correnti e depositi bancari per un ammontare complessivo di 153.647 euro. Le attività di esecuzione del provvedimento, effettuato dai militari delle Fiamme Gialle, hanno permesso di individuare disponibilità finanziarie da sottoporre a sequestro preventivo per un valore pari alla concorrenza della somma non versata all'erario.