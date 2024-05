Il cielo di Trani dipinto di verde, bianco e rosso. Lo spettacolare passaggio delle Frecce tricolori ha incantato la città, presa d’assalto questo pomeriggio da migliaia di persone giunte da ogni parte del Meridione.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale, fiore all’occhiello dell’Aeronautica Militare, ha sorvolato lo specchio d’acqua sopra il lungomare in uno spettacolo affascinante e suggestivo.

APPROFONDIMENTI VIDEO Video



Dieci i jet, di cui nove aerei in formazione e uno solista, che si sono esibiti in una serie di danze e piroette che hanno catturato la curiosità di grandi e piccini. Quella tranese è stata l’unica tappa del sud Italia tra gli appuntamenti della Stagione Acrobatica 2024, una delle ultime esibizioni prima dell’inizio del tour che vedrà impegnata la PAN in Canada e in America per la promozione dell’eccellenza del Made in Italy.

Disagi in stazione

Alla stazione di Trani disagi proprio a causa del grande flusso di persone e visitatori: è attualmente bloccata dalla polizia perché non ci sono treni per far tornare le persone che hanno assistito alle Frecce tricolori.