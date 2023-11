Ancora un femminicidio, accoltella a morte la moglie e chiama il 118: «L'ho uccisa io»

Un altro femminicidio è avvenuto nel pomeriggio ad Andria. Stando alle prime, frammentarie notizie, pare che un uomo abbia ucciso la moglie, una donna di 42 anni, nel rimessaggio di un'area rurale, forse a seguito di un litigio.

La vittima si chiamava Vincenza A. Da un po' di tempo viveva con il marito come “separati in casa” ma lui, a quanto pare, non accettava la fine del rapporto.

La chiamata al 118: "Ho ucciso mia moglie"

Stando a una prima ricostruzione pare che sia stato lo stesso marito a chiamare il 11 e a spiegare di aver accoltellato a morte la moglie. sul posto i carabinieri e il magistrato di turno. Gli operatori sanitari che hanno preso la telefonata hanno sentito anche urla di bambini e hanno allertato subito i carabinieri che indagano sull'accaduto coordinati dalla Procura di Trani.