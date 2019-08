E' ai domiciliari, esplode una bomba sul balcone di casa: ferita una anziana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ordigno ad alto potenziale è esploso questa notta sul balcone della casa di un 39enne di Andria, agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti. L'abitazione si trova in via Mattia Preti. Lievemente ferita la suocera dell'uomo, mentre l'ordigno ha provocato danni ingenti all'appartamento.Sul posto gli agenti delle Volanti, della Scientifica e i vigili del fuoco. Indagano gli agenti del commissariato di Andria, per capire se quella bomba sia stata un avvertimento, una minaccia rivolta al 39enne.