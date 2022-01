Accoltellato 54enne nell Nord Barese; identificato l'autore

Un agricoltore 54enne, incensurato, è stato accoltellato questa mattina a Canosa di Puglia (Bat), a pochi passi dall'ex ospedale della città. A quanto si apprende l'uomo, per cause in corso di accertamento, è stato colpito all'addome da due colpi di arma da taglio.

Trasportato prima a Barletta e poi a Foggia

Trasportato in ospedale prima a Barletta e poi a Foggia, è stato sottoposto a intervento chirurgico. Una delle coltellate avrebbe colpito la vittima ad un polmone. Sulla vicenda indagano polizia e carabinieri, coordinata dalla Procura di Trani, che stanno accertando la dinamica e avrebbero già identificato il presunto aggressore, un 50enne di Canosa che in queste ore viene sentito dagli inquirenti.