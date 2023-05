Droga, sorpresi mentre confezionavano dosi di marijuana: tre arresti

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri a Barletta perché sorprese mentre confezionavano dosi di marijuana in una abitazione di un complesso residenziale di via Canne, strada della periferia cittadina.

In manette sono finiti un 20enne e un 22enne, entrambi con precedenti penali, e un uomo di 50 anni incensurato.

L'operazione

Da alcune settimane i militari stavano monitorando quanto avveniva nella palazzina, accertando un continuo andirivieni di gente in ogni ora del giorno e della notte. Ieri, poi, la decisione delle forze dell'ordine di intervenire.

Entrati nell'appartamento hanno trovato i tre che preparavano, lavoravano e confezionavano marijuana, per circa 250 grammi, usando anche un bilancino di precisione: 120 le dosi di droga sequestrate assieme a 200 euro in contanti considerati provento dell'attività di spaccio. I tre sono in carcere a Trani: per tutti l'accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.