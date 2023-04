Droga e armi in casa: due arresti e sequestri di mitragliatrici, pistole e munizioni

Due uomini, rispettivamente di 50 e 43 anni uno dei quali con precedenti di polizia, sono stati arrestati a Barletta dai carabinieri per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi. Nelle loro abitazioni, perquisite nell'ambito delle attività di controllo del territorio e a contrasto della criminalità organizzata, sono state trovate armi, munizioni e droga.

I controlli

I controlli sono scattati dopo che i militari hanno notato strani andirivieni nei due appartamenti che si trovano a ridosso del centro cittadino. Dopo alcuni accertamenti sono state eseguite le perquisizioni. In casa del 50enne, sono state sequestrate tre pistole a salve, una beretta calibro 7 e 65, una pistola mitragliatrice leggera con relativi caricatori, 250 proiettili, mezzo chilo di marijuana, quasi un chilo e mezzo di hashish e più di 270 dosi di cocaina, assieme al materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Nell'appartamento del 43enne i militari hanno scovato due pistole - una calibro 22 e una calibro 9 - un silenziatore, quasi 100 cartucce e il materiale per il confezionamento dello stupefacente. La droga del valore di alcune migliaia di euro è stata sottoposta a sequestro assieme alle armi su cui sono in corso esami balistici. I due sono in carcere: uno a Trani, l'altro in un istituto lontano dalla Puglia.