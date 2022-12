Disfida, dalla Regione in arrivo 250mila euro

Duecentocinquantamila euro di spesa per rendere la Disfida di Barletta e la sua rievocazione tra gli eventi più importanti di Puglia. La novità, comunicata dal consigliere regionale barlettano Giuseppe Tupputi (Con Emiliano), offre nuove prospettive all'appuntamento che rappresenta il fulcro dell'offerta turistica di Barletta.

«Grazie alla proficua collaborazione con gli assessori al Bilancio Raffaele Piemontese e al Turismo Gianfranco Lopane - spiega Tupputi - nella manovra di bilancio sono stanziati 150mila euro per il 2023 e 100mila euro per i due anni successivi, che serviranno a dare la giusta visibilità e la giusta dimensione a quell'evento che ci rende riconoscibili anche all'estero».

Una parte importante per il corretto utilizzo e la valorizzazione del contributo regionale spetterà al comune di Barletta. «Si tratta - prosegue Tupputi - di somme che da una parte potranno essere aumentate e alle quali, d'altro canto, il comune di Barletta, a cui sono destinate, potrà sommare ulteriori eventuali finanziamenti. Per esempio, quelli rivenienti dai bandi regionali per i grandi eventi. Un punto di partenza per fare della Disfida l'evento del territorio. La speranza è che l'amministrazione comunale non sprechi questa opportunità, che non si faccia cogliere impreparata in termini di progettualità e volontà politica».

La rievocazione

Nell'anno che sta per concludersi, la sfida tra spagnoli e francesi del 1503 è stata rievocata a Barletta tra il 28 settembre e 2 ottobre con una serie di iniziative culminate nel corteo storico che ha sfilato per le vie della città. Assente il certame, andato in scena per l'ultima volta nel settembre 2019 nel fossato del Castello.

Per Tupputi: «Barletta, e con essa il territorio della provincia, ha una possibilità che non va persa per la valorizzazione piena di questi evento che, troppo a lungo, è rimasto sottotono rispetto alle potenzialità che può esprimere. Si tratta di un appuntamento amato dalla cittadinanza, che coinvolge tutto il territorio arrivando fino in Francia con ricadute importanti anche sul piano della promozione turistica della Regione».