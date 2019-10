Crolla il muro di un palazzo in centro: feriti una donna e un vigile del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pochi giorni fa era stato demolito il palazzo accanto. Ora si cercherà di capire se è per questo che ieri, intorno alle 20, una parte di una palazzina ad Andria , in via Vittor Pisani, in pieno centro cittadino, è crollata improvvisamente.Ferita una donna che si trovava in uno degli appartamenti ospitati nell'edificio e un vigile del fuoco impegnato nelle operazioni di soccorso e raggiunto da alcuni calcinacci.Poteva essere una ben più grave tragedia, visto che il tutto è avvenuto all'ora di cena, con le abitazioni piene di persone e la strada sottostante ancora trafficata. Ora sarà la magistratura a dover dire se questo crollo avrebbe potuto essere evitato oppure no.