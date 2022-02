Criminalità, San Ferdinando di Puglia cede gratis l'area per la caserma

Una nuova caserma dei carabinieri sarà realizzata su un'area ceduta a titolo gratuito dal Comune di San Ferdinando di Puglia (Bat) all'Agenzia del Demanio: è quanto è stato stabilito dal commissario straordinario dell'ente municipale. I fondi necessari sono stati stanziati dal comando generale dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del programma «Casa del carabiniere 2030». L'area si estende su una superficie di 1.800 metri quadrati, in viale degli Ulivi, e a favorire la cessione è stato il commissario straordinario Alberto Monno, che da un mese regge l'ente municipale, dopo le contestuali dimissioni di dieci consiglieri comunali. «Il presidio di legalità e sicurezza pubblica dell'Arma nel comune ofantino - si legge in una nota del Comune - potrà favorire un miglioramento delle funzionalità operative dei carabinieri in servizio come anche della percezione di sicurezza da parte della collettività». La nuova sede per la caserma era stata prevista ben 18 anni fa, nel 2004, individuata con atto di giunta comunale. A dicembre 2021 invece, in seguito a riunioni tenutesi in Prefettura era stata confermata la disponibilità dell'ente alla cessione gratuita dell'area.