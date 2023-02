Lotta alla criminalità: tre arresti in un mese per rapina, estorsione e furto

Rapina, estorsione, furto, minacce, spaccio di sostanze stupefacenti, nonché ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale: tre arresti da parte dei carabinieri. E' il risulatato del servizio di controllo e lotta alla criminalità effettuato dai militari dell'arma nel primo mese del nuovo anno nei comuni ofantini e in particolare quelli delle Stazioni di Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia.

I risultati

Solo a gennaio 2023 i Carabinieri della Stazione di Trinitapoli hanno tratto in arresto un ventenne del posto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre quelli di San Ferdinando di Puglia, in collaborazione con la Sezione Radiomobile del NOR di Barletta e all’esito di un inseguimento iniziato a Giovinazzo e terminato nelle campagne di Stornara, hanno tratto in arresto un marocchino che viaggiava a bordo di un furgone, risultato poi oggetto di furto, che trasportava oltre 60 pannelli fotovoltaici.

I carabinieri di Margherita di Savoia, invece, all’esito di articolata attività investigativa, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip presso il Tribunale di Foggia, nei confronti di un 40enne cerignolano, per i reati di furto, rapina ed estorsione, posti in essere nei confronti di una farmacia e di uno stabilimento balneare.